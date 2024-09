Transformers One-Premiere: Scarlett Johansson begeistert im schulterfreien roten Kleid

Für die Premiere von "Transformers One" brachte Scarlett Johansson (39) ein wenig Old-Hollywood-Glamour in die britische Hauptstadt London. Gemeinsam mit ihren Co-Stars Chris Hemsworth (41) und Brian Tyree Henry (42) lief die Schauspielerin am Donnerstagabend (19. September) in einem bodenlangen, schulterfreien, kardinalroten Tüllkleid von Saint Laurent über den roten Teppich.

Dazu kombinierte Johansson schwarze Riemchen-Sandalen mit Absatz, ebenfalls aus dem Haus Saint Laurent, und simplen, aber funkelnden goldenem Schmuck. Ihre dunkelblonden Haare hatte die Schauspielerin, die in dem Antimationsfilm dem Character Elita-1 ihre Stimme leiht, im Seitenscheitel locker nach hinten fallend gestylt. Ihr Make-up war in warmen Herbsttönen gehalten, mit einem dunkelbraunen Smokey-Eye-Look um die Augen sowie einem roten Lippenstift im Ton ihres Kleides.

Bei "Transformers One" handelt es sich um den ersten Animationsfilm aus der "Transformers"-Franchise seit "The Transformers: The Movie" aus dem Jahr 1986. Es handelt sich um ein Prequel zu den bisher erschienenen sieben Filmen der "Transformers"-Reihe. Oscarpreisträger Josh Cooley (45) führte Regie.

Neben Johansson leihen weitere Stars den Animationsfiguren ihre Stimme: Chris Hemsworth spricht die Stimme von Orion Pax und Optimus Prime, Brian Tyree Henry gibt D-16 und Megatron seine Stimme, Keegan-Michael Key (53) ist als B-127 und Bumblebee zu hören. Jon Hamm (53) leiht Sentinel Prime seine Stimme, Laurence Fishburne (63) Alpa Trion und Steve Buscemi (66) Starscream.

US-Kinostart ist am heutigen Freitag, den 20. September. In Deutschland kommt "Transformers One" am 10. Oktober in die Kinos. In der deutschsprachigen Version sind unter anderem die Stimmen von Emilia Schüle (31), Tom Beck (46) und Phil Laude (34) zu hören.