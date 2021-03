43 Dieter Hoeneß (links) wechselte einst vom VfB Stuttgart zum FC Bayern, der Weg des Mittelfeldregisseurs Asgeir Sigurvinsson führte in die andere Richtung. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Es hat Tradition, dass der FC Bayern der Konkurrenz die besten Spieler wegkauft, darunter auch jene des VfB Stuttgart. Unsere Bildergalerie zeigt aber auch: Einmal war es umgekehrt.

Stuttgart - An diesem Samstag (15.30 Uhr) ist es wieder so weit: Der VfB Stuttgart gastiert beim FC Bayern München an – und kann sich zumindest wieder einmal leise Hoffnungen machen, den Rekordmeister im eigenen Stadion zu ärgern, so wie letztmals beim 4:1-Sieg im Mai 2018.

Es ist ein Duell mit langer Tradition, zu der auch regelmäßige Spielerwechsel zwischen beiden Clubs gehören. Für viele Millionen verkaufte der VfB den Münchnern in der Vergangenheit Topstars wie Mario Gomez, Joshua Kimmich oder Benjamin Pavard – in einigen Fällen profitierten aber auch die Stuttgarter von Neuzugängen aus den Reihen der ungeliebten Bayern.

In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf die lange Geschichte der schwäbisch-bayerischen Wechselspiele. Viel Spaß beim Durchklicken und Erinnern!