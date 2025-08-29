Der VfB Stuttgart hat mit Nick Woltemade einen weiteren Schlüsselspieler abgegeben und erleidet dadurch einen nicht eingeplanten Substanzverlust, beklagt Trainer Sebastian Hoeneß.
Kein Trainer der Welt ist glücklich, wenn er kurz vor Ende der Transferphase bei bereits laufenden Wettbewerben einen Schlüsselspieler verliert. Das gilt auch für Sebastian Hoeneß. Nick Woltemade, der am Samstag für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Startelf eingeplant war, wechselt zu Newcastle United. „Das ist ein herber Verlust, das ist doch klar“, beklagt Sebastian Hoeneß vor der Partie.