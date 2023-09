1 Borna Sosa nimmt nach fünf ereignisreichen Jahren Abschied vom VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Der Kroate wechselt zu Ajax Amsterdam. Dabei spielt ein alter Bekannter eine wichtige Rolle. Doch nicht nur diese Personalie hat den VfB am letzten Transfertag beschäftigt.









Die Nachricht kam überraschend. Nicht, dass Borna Sosa den Arbeitgeber wechselt, sondern wohin es den kroatischen Fußball-Nationalspieler zieht. Vom VfB Stuttgart geht es zu Ajax Amsterdam. Auf den letzten Drücker. Offiziell bestätigt wurde der Transfer zwar noch nicht, aber nur in Deutschland war die Möglichkeit am sogenannten Deadline Day bis 18 Uhr eingeschränkt. In anderen Ländern ging es an der Wechselbörse ein paar Stunden weiter.