Transfermarkt VfB Stuttgart: Mirza Catovic – ein spezieller Fall, über den verhandelt wird

Das VfB-Talent zieht es offenbar weg. Doch die Stuttgarter stellen Bedingungen, die der interessierte Club nicht erfüllen will – wie geht es nun für den 18-Jährigen weiter?
Noch ist das Transferfenster in diesem Winter geöffnet. Bis zum Montag sind Wechsel in der Fußball-Bundesliga möglich – und ein Name ist beim VfB Stuttgart in den vergangenen Tagen öfter diskutiert worden: Mirza Catovic. Das Eigengewächst zieht es offenbar weg, da sich eine neue Möglichkeit bietet. Die TSG Hoffenheim möchte den Mittelfeldspieler gerne verpflichten und wäre auch bereit, eine ordentliche Ablösesumme für den 18-Jährigen zu bezahlen.