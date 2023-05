Auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive soll Bundesligist VfL Wolfsburg Interesse an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Kevin Volland haben.Wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet, suchen die Niedersachsen in diesem Sommer vor allem Profis mit viel Erfahrung.

Wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet, suchen die Niedersachsen in diesem Sommer vor allem Profis mit viel Erfahrung. Was außerdem für Volland spreche: Der 30-Jährige spielte bei seinem aktuellen Club AS Monaco bereits erfolgreich unter VfL-Trainer Niko Kovac.

In dieser Saison lief es für Volland im Fürstentum in der französischen Ligue 1 weniger gut. Allerdings läuft Vollands Vertrag noch bis zum Sommer 2024. Dass er perspektivisch gerne zurück in die Heimat kommen möchte, hatte der Stürmer zuletzt in einem Interview bei "ran.de" gesagt: "Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben."

Auch Robin Gosens soll weiterhin ein Wunschkandidat der Wolfsburger sein. Der Nationalspieler steht allerdings noch bis 2026 beim Champions-League-Halbfinalisten Inter Mailand unter Vertrag. Finanziell sei der Deal für den VfL allerdings nur schwer zu stemmen, schreibt die "Braunschweiger Zeitung".