Stürmer Harry Kane hat sich mit emotionalen Worten von den Fans von Tottenham Hotspur verabschiedet. „Natürlich gehen gerade viele Emotionen durch meinen Kopf und ich bin traurig, den Verein zu verlassen“, sagte Kane in einem Video in den sozialen Medien: „Das ist ein Dankeschön an alle meine Mannschaftskameraden über die Jahre, an alle Trainer, an alle Manager, an jeden einzelnen Mitarbeiter des Vereins, vom Ausstatter bis zu den Köchen.“