Transfer VfB Stuttgart: Die schwierige Suche nach einer Verstärkung in der VfB-Abwehr

1 Der Innenverteidiger Jeff Chabot ist mit dem VfB Stuttgart im Supercup in Leverkusen gefordert. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB will einen zentralen Abwehrspieler verpflichten, doch die halbe Liga buhlt ebenfalls um solche Verstärkungen. Ein Blick auf den Transfermarkt.











Link kopiert



An der Attraktivität kann es nicht liegen. Der VfB Stuttgart geht als Vizemeister in die Saison, verfügt über eine Mannschaft mit Perspektive und spielt in einem der stimmungsvollsten Stadien in Deutschland – vor vollen Rängen. Nicht zuletzt die Strategie, unter dem Sportvorstand Fabian Wohlgemuth Personalpolitik mit Weitsicht und Sachverstand, aber ohne Zeitdruck und Aktionismus zu betreiben, hat den Fußball-Bundesligisten wieder in diese verheißungsvolle Lage versetzt.