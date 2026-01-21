Marc-André ter Stegen erfüllt die Nagelsmann-Forderung. Nach dem Wechsel von Barcelona nach Girona will er beweisen, dass er bei der WM im DFB-Tor stehen muss. Los geht es im katalanischen Nebel.
Barcelona - Ein Liebesfoto mit der Freundin beim Kurztrip nach London. Oder eine rasante Probefahrt mit einem Sportwagen, die auch WM-Held Mario Götze per Social-Media-Like gefiel. Für solch angenehme Ablenkungen hat Marc-André ter Stegen jetzt deutlich weniger Zeit. Im Nebel fuhr der Schlussmann auf dem sandigen Parkplatz am Trainingsgelände des FC Girona vor, schüttelte viele Hände der Club-Mitarbeiter zur freundlichen Begrüßung.