Kurz vor dem Nato-Gipfel ist das Verhältnis zwischen den USA und einigen Europäern angespannt. Trump wirft ihnen immer wieder mangelnde Unterstützung im Iran-Krieg vor. Kann Rutte die Wogen glätten?
Washington - US-Präsident Donald Trump hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte als "großartige Führungsperson" gelobt und zugleich seine Kritik an mehreren europäischen Ländern bekräftigt. "Er ist ein Freund von mir, (...) ein großartiger Generalsekretär, jeder respektiert ihn", sagte Trump bei einem Treffen mit Rutte im Oval Office in Washington. Rutte habe wirklich gute Arbeit geleistet: "Ich glaube, wenn irgendjemand anderes in dieser Position wäre, würden wir uns heute gar nicht treffen, um ehrlich zu sein, denn wir wurden im Stich gelassen".