Trans-Mensch aus Göppingen: Die Reise vom Mädchen zum Mann​

1 Heute können sie wieder zusammen lachen: Ryan Holz aus Göppingen und seine Mutter Gabi Schwarz. Doch der Weg dorthin war beschwerlich, beide mussten die Situation erst annehmen. Foto: Giacinto Carlucci

Ryan Holz aus Göppingen war mal ein Mädchen. Heute ist der 20-Jährige ein selbstbewusster junger Mann, der in der Modewelt Fuß fassen will. Eine große Operation steht ihm noch bevor.​











Knallrote Haare, tiefe Stimme, Bartstoppeln, lackierte Nägel. Aus den schwarzen Hemdärmeln fließen Tattoos auf die Hände, das Gesicht zieren Nasen- und Lippen-Piercings. Hinter der Brille blitzen hellwache, fröhliche Augen. Ryan Holz erzählt von seinem Studium, von unzähligen Reisen nach Italien, von den ersten Gehversuchen in der Modewelt, der eigenen Jacken-Kollektion, seinen Träumen und Visionen. Im September 2023 hat er in Stuttgart seine Ausbildung zum staatlich geprüften Modedesigner begonnen und kurz vorher seine erste eigene Wohnung in der Landeshauptstadt eingerichtet. Der Umzug sei notwendig, sagte der Göppinger vor knapp zwei Jahren. Nicht nur, weil die Pendelei anstrengend ist. „Ich muss weg von zu Hause, brauche Platz für mich, will mein eigener Mensch sein.“