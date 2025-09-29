Trans-Debatte: J.K. Rowling teilt gegen Emma Watson aus

Die Debatte über Rechte von Transmenschen entfremdete J.K. Rowling von den einstigen Kinderstars der Harry-Potter-Verfilmungen. Nun rechnet die Autorin mit Emma Watson ab.
Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling hat im Streit um die Rechte für Transmenschen heftig gegen Emma Watson (35) ausgeteilt. Die einstige Darstellerin der Zauberschülerin Hermine habe „so wenig Erfahrung vom echten Leben, dass sie nicht merkt, wie ignorant sie ist“, schrieb die 60-Jährige in einem Post beim Kurznachrichtendienst X.