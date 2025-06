Traktor-Treffen in Kernen: Weingenuss und schöne Schlepper

Traktor-Treffen in Kernen

1 Bei den Schleppertreffen – hier im Jahr 2023 – gibt es immer viele interessante Gefährte zu sehen (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

Schöne alte Schätzchen, aber auch moderne Traktoren geben sich beim Schlepper-Treffen in Stetten ein Stelldichein. Dazu gibt es gute Tropfen, denn das Event steigt im Weingut.











Porsche, Lanz, Deutz, Fendt, Holder und viele andere berühmte Namen: beim Remstal-Schleppertreffen in Stetten am kommenden Sonntag, 15. Juni, gibt es die verschiedensten Fabrikate großer und kleiner Traktoren und Zugmaschinen zu bestaunen. Fans von Oldtimern kamen in den Vorjahren ebenso auf ihre Kosten, wie die Freunde moderner landwirtschaftlicher Kraftpakete.