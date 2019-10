8 Nach Pausen wegen Verletzungen kann VfB-Trainier Tim Walter mit vier Rückkehrern trainieren. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat das Training in der Woche vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel aufgenommen. Vier Rückkehrer mischten dabei mit.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche gestartet. Trainer Tim Walter versammelte dabei 23 Spieler um sich, darunter die Nachwuchskräfte Sebastian Hornung, Florian Kleinhansl, Nick Bätzner und Jordan Meyer. Ebenfalls zurück im Mannschaftskreis waren Nat Phillips, Philipp Förster, Hamadi Al Ghaddioui und Mateo Klimowicz.

Letzerer musste zuletzt zehn Tage aufgrund einer muskulären Verletzung kürzer treten, auch Phillips laborierte länger an einer Knöchelverletzung. Förster und Al Ghaddioui hatten aufgrund kleinerer Wehwehchen für das Testspiel gegen den FC St. Gallen am vergangenen Freitag passen müssen. Bis auf Klimowicz, der nach dem Aufwärmen individuell arbeitete, dürften alle gegen Kiel wieder eine Option für Walter darstellen.

Sportdirektor Sven Mislintat, der die Einheit ebenfalls verfolgt, wünscht sich für das Spiel gegen die „Störche“ an diesem Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker), „dass die Mannschaft an die zweite Halbzeit gegen Wehen anknüpft“ und insgesamt „mehr Klarheit“ an den Tag legen wird. An diesem Mittwoch geht es für die Profis nun weiter mit der Vorbereitung auf Kiel. Die Einheit um 15 Uhr ist erneut öffentlich.