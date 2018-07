Trainingslager in Grassau VfB Stuttgart bestreitet Testspiel gegen Istanbul Basaksehir

Von red/dpa 27. Juli 2018 - 16:48 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt im Rahmen seines Trainingslagers im bayerischen Grassau gegen den Teilnehmer der aktuellen Europa-League-Qualifikation.





Grassau - Der VfB Stuttgart hat im Rahmen seines Trainingslagers im bayerischen Grassau ein weiteres Testspiel gegen den türkischen Fußball-Erstligisten Istanbul Basaksehir vereinbart. Die Schwaben spielen am Montag (18.30 Uhr) gegen den Teilnehmer der aktuellen Europa-League-Qualifikation. Zuvor trifft die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut am Sonntag (14.30 Uhr/Sport1) in Heimstetten auf den spanischen Club SD Eibar.

Philipp Maisel berichtet von Tag 1 des VfB-Trainingslagers:

Der VfB war am Freitagnachmittag nach Grassau gereist und wird sich dort wie bereits im Vorjahr eine Woche lang auf die kommende Spielzeit in der Bundesliga vorbereiten. In unserem Newsblog begleiten wir das Trainingslager des VfB Stuttgart.