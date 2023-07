48 Der VfB-Chefcoach geht zur nächsten Position, um den Trainingsdummy in den Rasen zu stecken. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB legt in Marbella weiter die Basis, um im Abstiegskampf zu bestehen. Nun kommen zum körperlichen Training die spielerischen Elemente – und es folgt die erste Probe aufs Exempel in Spanien.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bruno Labbadia steckt die Felder am Fuße der Sierra Blanca ab. Denn das muss für den Trainer in der alltäglichen Arbeit im Trainingslager passen – die genaue Vorbereitung, die exakten Abläufe, die präzise Ausführung. Fast schon perfektionistisch ist der Anspruch des 56-Jährigen an sich und seine Assistenten. Denn Labbadia will nicht nur vorgeben, sondern vorleben, was er von den Bundesligaprofis des VfB Stuttgart verlangt. Leidenschaft für den Fußball und volles Engagement beim Training. Immer.