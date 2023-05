58 Hat die Planungen im Griff: VfB-Teammanager Günther Schäfer sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Trainingslagers. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Wer möchte vegan essen? Und wer bekommt einen Platz im Mannschaftsbus? Bei Günther Schäfer laufen alle organisatorischen Fäden zusammen. Der VfB-Teammanager berichtet von einer ereignisreichen Woche.









Es gibt gute Nachrichten für Günther Schäfer. „Das klappt am Freitagabend, Günther“, ruft ein Vertreter des FV Rot-Weiß Weiler hoch auf die Tribüne – was der Teammanager des VfB Stuttgart prompt mit einer herzlichen Umarmung goutiert, mehrere Schulterklopfer inbegriffen. Denn er hat jetzt ein Problem weniger: Das Teamevent der VfB-Profis an besagtem Abend findet auf 1125 Metern Höhe im Imberghaus in Oberstaufen statt, das normalerweise nur mit der Gondel zu erreichen ist. Für den VfB wird aber die Schranke geöffnet, sodass der Bus hochfahren kann. „Die Leute hier sind total verständnisvoll und hilfsbereit“, sagt Schäfer.