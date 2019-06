1 Viele Fans freuen sich auf das VfB-Showtraining am 20. Juni. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart nimmt die Vorbereitung auf die kommende Saison auf. Wir sind bei der Trikotpräsentation und dem Showtraining mit einem Liveblog aus dem Robert-Schlienz-Stadion dabei.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart startete bereits an diesem Mittwoch in die Vorbereitung auf die kommenden Saison. Für die Spieler stand der obligatorische Laktattest an, die Leistungsdiagnostik also im Vordergrund. An diesem Donnerstag schnuppern sie erstmals wieder den Rasen. Beim 1. öffentlichen Training der Saison. Los geht es im Robert-Schlienz-Stadion um 14 Uhr mit einem Rahmenprogramm – hierbei werden auch die neuen Trikots präsentiert.

Gegen 16 Uhr wird der neue Trainer Tim Walter mit seinem Trainerteam den Kader zum Showtraining bitten, ehe es am folgenden Tag so wirklich los geht mit den schweißtreibenden Einheiten bis zum Saisonstart am Wochenende vom 26. bis 29. Juli. Wir sind bei dem Event mit einem Liveblog dabei und berichten ab etwa 13.30 Uhr.