Die Luftwaffe hat zum Auftakt der Übung „RIMPAC“ im Indopazifik nach eigenen Angaben einen neuen Streckenrekord mit dem Eurofighter aufgestellt. Einem Sprecher zufolge wurden von Japan nach Hawaii etwa 8600 Kilometer in 10,31 Stunden zurückgelegt. Es habe fünf Tankvorgänge in der Luft gegeben.

Kampfjets sind eigentlich nicht für Langstrecken gemacht und normalerweise in einem eher engen Radius zu ihrem Einsatzgebiet stationiert. Einige Länder haben Flugzeugträger, um die Jets möglichst nah an das jeweilige Gebiet heranzubringen. Der jüngste Flug mit dem Eurofighter zeigt aber, dass theoretisch auch ein weit entfernter Einsatzort mit Betankung in der Luft direkt angeflogen werden könnte.

Die Übung „RIMPAC“ auf Hawaii gehört zur großangelegten Übungsserie „Pacific Skies“, die aktuell läuft. Trainiert wird auch in Alaska, Japan, Australien und Indien. Mehr als 30 Flugzeuge, Kampfjets, Hubschrauber, Transport- und Tankflugzeuge werden bis Mitte August daran teilnehmen. Beteiligt sind auch die französische und die spanische Luftwaffe. Geübt werden unter anderem Tiefflug, Luftangriff, Luftverteidigung oder die Betankung in der Luft. Die Bundesregierung hatte zuletzt die besondere Bedeutung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit den sogenannten Wertepartnern im Indopazifik-Raum betont.