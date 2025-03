Training für die Gesundheit: Fitnessstudios mit Höchstwert an Mitgliedern

1 In Deutschlands Fitness-Studios haben so viele Menschen wie noch nie einen Vertrag. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Schwitzen und sich auspowern - für Millionen Menschen ist der Gang ins Fitnessstudio Teil des Alltags. In Corona-Zeiten geriet das etwas aus der Mode. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet.











Düsseldorf - In Deutschland sind so viele Menschen wie noch nie Mitglied in einem Fitnessstudio. Die Studios hatten im vergangenen Jahr 11,71 Millionen Mitglieder und damit 3,6 Prozent mehr als 2023, wie der Branchenverband DSSV in Düsseldorf mitteilte. Der bisherige Höchstwert von 11,66 Millionen im Jahr 2019 wurde übertroffen. Mit der Corona-Pandemie brachen die Mitgliederzahlen ein, nun hat die Branche diese negativen Folgen den Zahlen zufolge überwunden. Als einen Grund für die höhere Nachfrage nannte der Verband ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein.