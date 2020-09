16 Wataru Endo nahm nicht am Mannschaftstraining teil. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach seiner Rückkehr aus Kitzbühel hat der VfB Stuttgart in Bad Cannstatt am Dienstag seine erste Trainingseinheit absolviert. Wataru Endo trainierte dabei individuell.

Stuttgart - Nach dem Trainingslager in Kitzbühel und zwei trainingsfreien Tagen stand am Dienstag für die Profis des VfB Stuttgart die erste Einheit der Woche in Bad Cannstatt an. Dabei musste Trainer Pellegrino Matarazzo auf Borna Sosa (U21 – Kroatien), Darko Churlinov (U21 – Nordmazedonien), Orel Mangala (U21 – Belgien) und Antonis Aidonis (U20 – Deutschland) verzichten, die in dieser Woche für ihre Nationalmannschaften im Einsatz sind.

Auch Wataru Endo nahm nicht am Mannschaftstraining teil – er trainierte nach Angaben des VfB nach einem Schlag aufs Knie individuell. Nicolas Gonzalez war nach seinem Kurztrip nach Brighton, wo er seinen alten Teamkollegen Alexis Mac Allister traf, wieder mit an Bord. Am Samstag steht für die Stuttgarter die Generalprobe an. Dann treffen die Schwaben im Robert-Schlienz-Stadion auf den französischen Erstligisten Racing Straßburg (Anpfiff 16 Uhr) – ein letzter Härtetest für den VfB, bevor es am 13. September dann im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock wieder richtig losgeht. Wir haben die Bilder vom Training am Dienstag.