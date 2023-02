9 Bruno Labbadia zeigt, wie es geht. Der Trainer hat mit dem VfB Stuttgart die Vorbereitung auf das nächste spiel begonnen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Das Spiel beim Tabellenletzten FC Schalke 04 steht für den VfB Stuttgart an. Der Trainer Bruno Labbadia bereitet sein Team darauf vor und muss dabei auf einen Abwehrspieler verzichten.









Der VfB Stuttgart ist in die Vorbereitung für das Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr) beim FC Schalke 04 gestartet – mit einem öffentlichen Training am Dienstagvormittag. Dabei schauten sich viele Fans an, was die Mannschaft von Chefcoach Bruno Labbadia vor der Begegnung beim Tabellenletzten auf dem Platz arbeitete. Es standen einige athletische Übungen auf dem Programm. Dabei zeigten sich die VfB-Profis nach dem 3:0-Sieg gegen den 1. FC Köln gelöst und gut gelaunt.

Bei der Einheit fehlte Pascal Stenzel. Der Abwehrspieler hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und wird voraussichtlich zwei, drei Vochen lang ausfallen. Der 26-Jährige hat die Verletzung in der Schlussphase des Köln-Spiels erlitten, nachdem er zuvor eingewechselt worden war. Dagegen mischt der Angreifer Tiago Tomas nach einer Bauchmuskelverletzung wieder voll mit im Training.