9 Der VfB Stuttgart ist am Dienstagvormittag in die Trainingswoche gestartet. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche gestartet. Mit dabei war Kapitän Gonzalo Castro, der am kommenden Samstag in den Kader zurückkehren könnte.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat seine Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in Köln aufgenommen. An diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) steht das Duell in der Domstadt an. Trainer Pellegrino Matarazzo konnte weit über 20 Feldspieler auf dem Trainingsplatz begrüßen, darunter auch Hamadi Al Ghaddioui, der am Wochenende beim VfB II seine ersten Einsatzminuten nach langer Verletzung gesammelt hat.

Erfreulich: Kapitän Gonzalo Castro absolvierte das volle Programm und scheint keinerlei Probleme mehr zu haben. Damit ist er eine Option für das Köln-Spiel, wenn er keinen Rückschlag erleiden sollte. Ebenfalls mit dabei war Li Egloff. Der Youngster absolvierte eine individuelle Einheit und nähert sich nach seinen Mittelfuß-Problemen weiter einer Rückkehr ins Teamtraining an.

Für die Mannschaft geht es bereits am Nachmittag mit der nächsten Einheit weiter. Auch an diesem Mittwoch stehen zwei Trainingseinheiten an. Am Donnerstag und am Freitag vor der Abreise nach Köln stehen je eine Einheit an.