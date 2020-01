9 Trainer Matarazzo und der VfB starteten an diesem Mittwoch in die Trainingswoche. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart startet am kommenden Mittwoch in das Pflichtspieljahr 2020. Die Vorbereitungen dafür laufen nun auf Hochtouren.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist drei Tage nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Spanien wieder in den Trainingsbetrieb gestartet. Trainer Pellegrino Matarazzo versammelte 21 Feldspieler und drei Torhüter um sich im Robert-Schlienz-Stadion. Neben den langzeitverletzten Marcin Kaminski und Sasa Kalajdzic fehlte lediglich Luca Mack, der aufgrund eines leichten Infekts pausierte.

Ebenfalls nicht mit dabei war Torwarttrainer Uwe Gospodarek, der bei der Anreise nach Stuttgart auf der Autobahn in einen Unfall verwickelt wurde, daher übernahm Thomas Walter vom VfB II seine Aufgaben. Florian Kleinhansl, Sebastian Hornung und Nick Bätzner, die sich in Marbella präsentieren durften, sind wieder in den Kader des VfB II zurückgekehrt. Lilian Egloff und Antonis Aidonis mischten munter bei den Profis mit und werden aller Voraussicht nach auch am Freitag mit dabei sein, wenn der VfB unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die SG Dynamo Dresden seine Generalprobe vor dem Restrundenauftakt gegen den 1. FC Heidenheim am 29. Januar (18.30 Uhr, Liveticker) absolviert.

Ob dann auch Emiliano Insua unter den Kiebitzen sein wird, scheint jedoch unrealistisch. Der Argentinier, der in der Winterpause zu L.A. Galaxy gewechselt ist, schaute den ehemaligen Kollegen zu, wird aber in Kürze in die USA zurückkehren. Dort steht für ihn die Vorbereitung mit seiner neuen Mannschaft an, ehe er am 29. Februar auswärts bei Houston Dynamo für sein neues Team debütieren könnte.