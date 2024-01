Tag drei der Wintervorbereitung beim VfB Stuttgart ließ wieder zahlreiche Fans auf das Trainingsgelände nach Bad Cannstatt strömen. Nicht mehr so viele wie an den Vortagen, aber immer noch für eine stattliche Kulisse auf Platz 1 sorgend, sahen sie eine intensive Einheit mit vielen Spielformen.

Man merkt, dass der Start in die Restserie der Fußball-Bundesliga, beginnend mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am 14. Januar, langsam näher rückt. Trainer Sebastian Hoeneß griff am Donnerstag wieder auf dasselbe Personal zurück wie an den Vortagen. Also ohne die Nationalspieler Hiroki Ito, Wooyeong Jeong, Serhou Guirassy und Silas Katompa, dafür aber mit den Nachwuchskräften Samuele di Benedetto, Anrie Chase, Raul Paula, Moussa Cissé, Christopher Olivier, Laurin Ulrich und Max Herwerth. Lilian Egloff absolvierte nach seiner Knieverletzung weiter nur Individualtraining.

Am Freitag wird um 10.30 Uhr erneut öffentlich trainiert, ehe am Samstag Greuther Fürth zum nicht öffentlichen Testspiel in Stuttgart zu Gast sein wird.