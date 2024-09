Training beim VfB Stuttgart: Fabian Rieder kehrt zurück – Ameen Al- Dakhil macht Fortschritte

1 Kehrte von der Schweizer Nati ins VfB-Training zurück: Fabian Rieder (li.) neben Sebastian Hoeneß Foto: Baumann/Julia Rahn

VfB-Neuzugang Ameen Al-Dakhil kann zumindest wieder teilweise mit Ball trainieren, auch Anthony Rouault nähert sich seinem Comeback. Am Dienstag präsentierten sich die beiden Abwehrspieler auf dem Trainingsplatz.











Das Ferienende machte sich am Dienstag auch auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart bemerkbar. Ohne den großen Andrang wie in den vergangenen Wochen ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach gestartet (Samstag, 15.30 Uhr). Die deutschen Nationalspieler Chris Führich, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller und Alexander Nübel, Nick Woltemade und Frans Krätzig (U21) sowie Enzo Millot und Ermedin Demirovic fehlten weiterhin. Dafür ist Fabian Rieder von der Schweizer Nationalmannschaft bereits zurück in Stuttgart.