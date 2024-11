Training beim VfB Stuttgart: Cheftrainer Sebastian Hoeneß ist wieder an Bord

1 Auch ohne die abwesenden A-Nationalspieler ist der Trainingsplatz des VfB gut gefüllt. Foto: Hinrichsen

Sebastian Hoeneß hat nach kurzer gesundheitlicher Auszeit wieder das Training beim VfB Stuttgart geleitet. 21 Spieler waren an diesem Mittwochvormittag dabei – und auch Deniz Undav hatte abseits des Balls zu tun.











Zuletzt hatte er wegen einer Erkältung beim Training ausgesetzt, an diesem Mittwoch stand der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß an der Stuttgarter Mercedesstraße wieder auf dem Trainingsplatz. Mit schwarzer Wollmütze auf dem Kopf war Hoeneß dicht am Geschehen dran – und sorgte mit einem vollen Trainingsplan dafür, dass seine Nicht-Nationalspieler ebenfalls in Bewegung bleiben.