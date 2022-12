1 So geht ein Innenseitstoß: Bruno Labbadia bei der Trainingsarbeit Foto: Baumann

Ein paar Tage durften sich die Profis des VfB Stuttgart über Weihnachten zurücklehnen, jetzt geht der Ernst des Fußballerlebens wieder los. Am Donnerstag bat der neue Coach Bruno Labbadia seine Spieler zum Aufgalopp. In zwei Einheiten täglich sollen die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden. Zeit zum Durchschnaufen gibt es erst einmal wenig: Auch an Silvester und Neujahr wird trainiert, ehe es am 2. Januar ins auf elf Tage verlängerte Trainingslager nach Marbella geht.

Unklar ist noch, wann Borna Sosa wieder einsteigt. Der WM-Fahrer, der mit Kroatien in Katar den dritten Platz belegte, erhielt Sonderurlaub. Am Donnerstag war noch nicht entschieden, wann der Linksfuß ins Trainingslager fliegt. Die beiden anderen WM-Teilnehmer Wataru Endo und Hiroki Ito, die mit Japan bis ins Achtelfinale kamen, standen hingegen am Donnerstag nach einem Leistungstest schon wieder auf dem Trainingsplatz. Bis auf Sosa und Chris Führich, der nach einer Operation in der Reha-Welt an seinem Comeback arbeitet, waren alle VfB-Profis an Bord. Darunter auch die Nachwuchskräfte Leon Reichardt (18/Abwehr) und Samuele di Benedetto (17/Mittelfeld). Sie dürfen die Reise nach Marbella ebenfalls mitmachen.