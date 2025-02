Training beim VfB Stuttgart: Auch die Neuzugänge Finn Jeltsch und Luca Jaquez geben Gas

15 Trotz schlechtem Wetter ist die Stimmung bei den VfB-Profis zum Auftakt der langen Trainingswoche vor dem Wolfsburg-Heimspiel gut. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die englischen Wochen sind für den VfB für längerer Zeit passé. Also startete die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg erstmals in diesem Jahr in eine lange Trainingswoche.











Obwohl sich das Wetter am Dienstagvormittag in Bad Cannstatt bei leichtem Dauerregen und vier Grad über Null von seiner eher miesen Seite zeigte, war dem Fan in der roten Regenjacke mit dem dunklen Brustring nach einem Scherz zumute: „Guck mal, der Undav ist doch da!!“, sagte der grinsende Familienvater zu seiner kleinen Tochter, als sich das Vereinsmaskottchen beim öffentlichen Training an der Spielfeldbande näherte.