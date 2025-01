Training beim VfB Stuttgart: Auch Deniz Undav ist bereit für den FC Augsburg

27 fitte Profis darf Sebastian Hoeneß im Training begrüßen. Vor der Partie beim FC Augsburg am Sonntag hat der VfB-Chefcoach also die Qual der Wahl. Auch Deniz Undav ist einsatzbereit.

Ihre Trainingseinheit hatten die Profis des VfB Stuttgart auf dem Rasen gerade noch trocken über die Bühne bekommen. Nun setzte am späten Dienstagvormittag der kalte Januarregen wieder ein – doch das hielt den Trainer Sebastian Hoeneß und die Mehrzahl seiner Spieler nicht davon ab, den Fans noch fleißig Autogramme zu schreiben.

Immerhin waren auch zur einzigen öffentlichen Einheit vor dem Bundesliga-Gastspiel des VfB an diesem Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Augsburg wieder mehrere hundert Anhänger auf das Clubgelände an der Cannstatter Mercedesstraße gepilgert.

Wenn es um den Dienst am Fan geht, dann hat auch Deniz Undav stets Hochkonjunktur. Schließlich kennt der aufgeschlossene Stürmer keine Berührungsängste – und posierte so auch diesmal bereitwillig mehrere Dutzend Mal für ein Selfie mit den Fans.

In erste Linie werden Undav und die Kollegen allerdings fürs Fußballspielen bezahlt. Und hier lautet die frohe Botschaft: Nachdem die 28-jährige Offensivkraft am Sonntag beim Testspiel gegen Ajax Amsterdam (2:2) noch als Vorsichtsmaßnahme geschont wurde, machte Undav beim Training an diesem Dienstag einen gleichsam engagierten wie putzmunteren Eindruck. Einem Einsatz des Publikumslieblings in bayerisch Schwaben am Sonntag steht also mit Blick auf die auskurierte Oberschenkelverletzung nichts im Wege. Auch der ebenfalls lange Zeit verletzte Jamie Leweling ist einsatzbereit.

Ohnehin konnten sich der Chefcoach Hoeneß und sein Trainerstab über eine rege Beteiligung am Training freuen. Mit Ausnahme von Dan-Axel Zagadou und El Bilal Touré sind alle Spieler fit. Und so tummelten sich 24 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Trainingsplatz. Für die Partie in Augsburg hat Hoeneß also die Qual der Wahl. Damit es auch bei den Standards passt, ließ der Trainer Eckbälle und Zweikämpfe im Strafraum nach ruhenden Bällen üben.

Fünf Tage sind es noch bis zum ersten Pflichtspiel des Jahres 2025. Danach geht es dann wieder Schlag auf Schlag. So steht nach dem Gastspiel beim FCA gleich die erste von vier englischen Wochen in Serie an, mit Heimspielen gegen RB Leipzig (Mittwoch, 15. Januar 20.30 Uhr) sowie dem Rückrundenauftakt zuhause gegen den SC Freiburg (Samstag, 18. Januar 15.30 Uhr).

In unserer Bildergalerie haben wir für Sie das Training illustriert. Viel Spaß beim Durchklicken.