Training beim VfB Stuttgart: 1800 Fans kommen – einige Profis treten kürzer

9 Wo er ist, stauen sich die Massen: Autogramme von Deniz Undav waren auch am Dienstag nach dem Training vielfach gefragt. In der Bildergalerie Sehen Sie weitere Eindrücke der Einheit. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB ist in die Trainingswoche vor dem Bundesliga-Auftakt beim SC Freiburg gestartet, wobei einige Spieler ein individuelles Programm absolvierten oder ganz aussetzten.











Link kopiert



Überraschend war der Andrang nicht: Wie in der Vorwoche strömten zahlreiche Fans zur öffentlichen Trainingseinheit des VfB Stuttgart, der in den Sommerferien besonders unter jungen Anhängern riesiges Interesse hervorruft. Insgesamt 1800 Personen waren es letztlich, die auf Trainingsplatz 1 den Auftakt in die Trainingswoche vor dem ersten Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) verfolgten.