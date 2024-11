Trainerwechsel beim TVB Stuttgart: Nachvollziehbare Entscheidung

1 Trainer Michael Schweikardt (re., li. sein Bruder und Geschäftführer Jürgen Schweikardt) musste gehen. Foto: Baumann/Bm

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart trennt sich von Trainer Michael Schweikardt. Dies ist auch das Resultat einer Personalpolitik, die nicht aufging, kommentiert unser Autor Jürgen Frey.











Link kopiert



Im freien Fall sollte der Sportsfreund die Reißleine ziehen. Der TVB Stuttgart hat sich daran gehalten und sich von Trainer Michael Schweikardt getrennt. Er hat mit seinem Heimatverein in der vergangenen Saison mit Platz elf die beste Platzierung der Vereinshistorie geschafft. Doch in dieser Runde lief so ziemlich alles schief, was schief laufen kann.