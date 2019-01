Trainerteam des VfB Stuttgart Altintop bleibt, Hinkel kehrt zurück

Von Gregor Preiß 03. Januar 2019 - 13:57 Uhr

Es war der Wunsch von Trainer Markus Weinzierl (li.), Halil Altintop fest in sein Team einzubinden. Foto: Baumann

Stuttgart - Während der VfB Stuttgart noch an seinem Spielerkader für die Rückrunde feilt, sind die letzten Personalentscheidungen für das Trainerteam rund um Markus Weinzierl gefallen. Andreas Hinkel und Halil Altintop werden bis zum Saisonende fest in die Arbeit mit der Bundesligamannschaft eingebunden sein, wie Sportvorstand Michael Reschke am Donnerstag erklärte.

Genaue Rollenverteilung noch unklar

Hinkel wird den Rest seiner Fußballlehrerausbildung in Köln laut Reschke auf „vier intensive Wochen“ reduzieren und ansonsten voll für den Club arbeiten, bei dem er einst das Fußballspielen erlernte. Altintop, dessen Engagement als Spezialist für Standards zunächst bis Weihnachten befristet war, wird ebenfalls mindestens bis Saisonende zum Trainerteam des Tabellen-16. gehören. Weitere Assistenten – zuletzt waren Rainer Widmayer und Xaver Zembrod im Gespräch – wird es nach Auskunft des Sportchefs nicht geben.

Welche Rollen die beiden 36-Jährigen unter Cheftrainer Markus Weinzierl genau einnehmen werden, ist hingegen noch nicht geklärt. Die Tage im Trainingslager im spanischen La Manga (4.-12. Januar) sollen dahingehend Klarheit bringen. In Matthias Schiffers, Marco Langner, Thomas Barth und Wolfgang Beller beschäftigt der Club bereits vier weitere Trainer-Assistenten.