Jess Thorup trainierte zuletzt den FC Kopenhagen.

Der VfB Stuttgart ist in der finalen Phase seiner Trainersuche angekommen. Noch stehen zwei Kandidaten auf der Liste, mit denen man Gespräche führen möchte, wie der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle am Rande des Spiels gegen Bochum betonte.

Diese Gespräche stehen an diesem Sonntag und auch am Montag an – und auch einer der Teilnehmer ist nach Informationen unserer Redaktion klar: Jess Thorup (52). Der Däne, zuletzt Trainer des FC Kopenhagen, ist zur Stunde bereits in Stuttgart. Thorup, der als Spieler auch einmal in Deutschland aktiv war (KFC Uerdingen), spricht gut Deutsch und gilt als guter Entwickler, arbeitete auch schon für den dänischen Verband im Juniorenbereich. „Wir brauchen einen Trainer, der entwickeln kann, aber vor allem auch die Mannschaft siegfähig bekommt“, umriss Sportchef Sven Mislintat unlängst das Anforderungsprofil. Thorup soll diese Kriterien erfüllen.