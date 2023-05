18 Trainer Michael Wimmer (li.) genießt vorerst das Vertrauen von Sportdirektor Sven Mislintat. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart setzt vorerst weiter auf den bisherigen Interimstrainer Michael Wimmer. Für den Coach ist das eine Chance, kommentiert Dirk Preiß. Für den Club birgt die Entscheidung aber auch ein hohes Risiko.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











4:1, 6:0, 0:5 – so klingt die Bilanz des VfB Stuttgart aus den vergangenen drei Spielen in der Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal. Es ist auch die Bilanz von Michael Wimmer als Cheftrainer. Und es ist die Bilanz, die die Verantwortlichen des VfB nun dazu bewogen haben, dem 42-Jährigen weiter zu vertrauen. Vier Spiele sind es noch bis zur WM-Pause, erst dann wollen sich die Entscheider in Bad Cannstatt festlegen, wie es langfristig auf der so wichtigen Position des Cheftrainers weitergehen soll.