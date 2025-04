Trainer von Real-Madrid vor Gericht: Ancelotti weist in Steuerprozess Betrugsvorwürfe zurück

Ancelotti weist in Steuerprozess Betrugsvorwürfe zurück

1 Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, (Mitte) streitet die Vorwürfe der Steuerhinterziehung gegen ihn ab. Foto: AP/Manu Fernandez

Der in Spanien wegen Steuerhinterziehung angeklagte Trainer des Fußball-Rekordmeisters Real Madrid, Ancelotti, hat die Betrugsvorwürfe zum Prozessbeginn zurückgewiesen.











Der in Spanien wegen Steuerhinterziehung angeklagte Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid, Carlo Ancelotti, hat die Betrugsvorwürfe zu Beginn seines Prozesses zurückgewiesen. Er habe „nie daran gedacht zu betrügen“ und auch „nie bemerkt, dass etwas nicht stimmt“, sagte der Italiener am Mittwoch vor einem Gericht in der spanischen Hauptstadt Madrid.