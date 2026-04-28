Domenico Tedesco wird bei Fenerbahce nach zwei Niederlagen freigestellt – obwohl er mit dem Club gerade erst über eine weitere Zusammenarbeit gesprochen hatte.
Seine Freistellung als Trainer von Fenerbahce Istanbul hat Domenico Tedesco nach eigenen Worten unvorbereitet erwischt. „Wir hatten gerade erst über eine frühzeitige Vertragsverlängerung diskutiert“, sagte der ehemalige Bundesliga-Coach der Deutschen Presse-Agentur. „Nun gehen wir nach der zweiten Liga-Niederlage in dieser Saison getrennte Wege.“