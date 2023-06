1 Der Hochbegabte und sein Förderer: Mateo Klimowicz und VfB-Coach Pellegrino Matarazzo Foto: Baumann

Stuttgart - Eine kurze Nacht liegt auch hinter Daniel Didavi, als sich der Spielmacher am Samstagmorgen wieder auf dem Vereinsgelände des VfB Stuttgart einfindet. Doch anders als sonst am Tag nach den Spielen darf er es diesmal nicht bei den üblichen Lockerungsübungen im Fitnessraum belassen, sondern gehört zur Riege der Ersatzspieler und muss auf dem Trainingsplatz schwitzen. Denn beim 1:1 auf Schalke hat Didavi am Freitagabend von der ersten bis zur letzten Minute nur vom Spielfeldrand aus zugeschaut.