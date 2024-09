Trainer-Legende: So läuft die Gedenkfeier für Christoph Daum ab

(the/spot) 12.09.2024 - 17:40 Uhr , aktualisiert am 12.09.2024 - 17:40 Uhr

So läuft die Gedenkfeier für Christoph Daum ab

1 Bei einigen Fußballspielen wurde Christoph Daum in den letzten Wochen bereits mit einer Gedenkminute gedacht. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Fußball-Legende Christoph Daum wird am Donnerstag im Rahmen einer eindrucksvollen Gedenkfeier gewürdigt. Begleitet von ehemaligen Weggefährten, prominenten Gästen und tausenden von Fans sagt die Fußballwelt "Mach et joot, Christoph".











Die Fußball-Welt nimmt Abschied von Trainer-Legende Christoph Daum (1953 - 2024). Er war im August nach einem langjährigen Kampf gegen den Krebs im Alter von 70 Jahren verstorben. Am Donnerstag (12. September) findet um 15:30 Uhr die Gedenkfeier im Kölner Stadion statt. Unter dem Motto "Mach et joot, Christoph" haben Daums ehemalige Clubs - Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und der 1. FC Köln - gemeinsam eingeladen. So wird die mindestens 90 Minuten lange Feier gestaltet sein.