Trainer geht nach zehn Jahren: Emotionaler Man-City-Abschied für Guardiola und seine Stars

Nach zehn Jahren endet bei Manchester City eine Ära. Der Abschied von Trainerikone Pep Guardiola wird zur emotionalen Rückschau. Auch ein deutscher Ex-Profi wird gewürdigt.

Manchester - Die Profis von Manchester City standen Spalier, die Zuschauer im voll besetzten Etihad-Stadion erhoben sich und würdigten ihren Erfolgscoach minutenlang mit lautstarkem Applaus. Nach zehn Jahren hat Trainer Pep Guardiola bei den Cityzens einen emotionalen Abschied gefeiert. Auch mehrere Profis wurden nach dem letzten Premier-League-Spiel feierlich verabschiedet.

Viele Fans unter Tränen Im Stadion flossen bei vielen Zuschauern Tränen, als ein Video mit prägenden Szenen aus Guardiolas Amtszeit gezeigt wurde, unterlegt mit dem Oasis-Song "Live Forever". Neben Oasis-Gitarrist Noel Gallagher verfolgte auch Guardiolas 95 Jahre alter Vater Valenti die Zeremonie in der Ehrenloge und applaudierte seinem Sohn.

Die spanische Trainerikone reagierte sichtlich bewegt, wischte sich Tränen aus dem Gesicht und konnte zeitweise kaum hinschauen. "Warum tut ihr mir das an?", scherzte der frühere Münchner Coach Guardiola, der bei seiner Rede immer wieder von Sprechchören und Gesängen der Fans unterbrochen wurde. "Vergesst die Titel, es geht um die Erinnerungen", sagte er später im Sky-Interview. "Es war wunderschön."

Auf dem Platz bedankte sich der 55-Jährige bei den Fans und seiner Mannschaft und fügte mit einem Lachen hinzu: "Die Spieler wissen es noch nicht. Aber ich werde künftig auf der Tribüne sitzen und sie beobachten." Zudem wurde die Haupttribüne des Etihad-Stadions vor dem letzten Saisonspiel in "The Pep Guardiola Stand" umbenannt.

Gündogan und weitere Profis geehrt

Vor Guardiolas Verabschiedung wurden mehrere Profis geehrt, die den Club verlassen oder bereits verlassen haben - der frühere deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan, der seit 2025 für Galatasaray Istanbul spielt, Ex-Torwart Ederson sowie Abwehrspieler John Stones und der langjährige Spielmacher Bernardo Silva. Sie alle gewannen unter Guardiola die Champions League sowie mehrere Meisterschaften und Pokalwettbewerbe.

Ein sportlicher Erfolg blieb City in Guardiolas letztem Spiel zwar verwehrt, sportlich war die Partie gegen Aston Villa aber ohnehin bedeutungslos. Gegen den Europa-League-Sieger verloren die Cityzens trotz Führung mit 1:2 (1:0). Die Chance auf die Meisterschaft hatte Guardiolas Team bereits in den vergangenen Wochen durch zwei Unentschieden verspielt. Den Titel sicherte sich Arsenal.