Trainer des VfB Stuttgart: Wildes Fenerbahce-Gerücht um Sebastian Hoeneß – Fans spekulieren im Netz

Ein wildes Gerücht macht die Runde, wonach Fenerbahce Istanbul an VfB-Trainer Sebastian Hoeneß interessiert sein soll. Die Fenerbahce-Fans spekulieren im Netz, einige stehen Kopf.

Nach dem Aus von Star-Trainer José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul sucht der türkische Traditionsverein händeringend nach einem neuen Trainer. Dabei macht ein wildes Gerücht aus der Türkei die Runde: Fenerbahce Istanbul soll an VfB-Trainer Sebastian Hoeneß interessiert sein. Das berichtet zumindest der türkische Journalist Sercan Hamzaoglu. Die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels tendiert jedoch gegen Null.

Laut Hamzaoglu soll Devin Özek, Sportdirektor bei Fenerbahce und früherer Angestellter von Bayer Leverkusen, den VfB-Trainer beim Vereinspräsidenten vorgeschlagen haben. Neben Sebastian Hoeneß sollen auch Ismail Kartal, Roger Schmidt und Edin Terzic ein Thema sein.

Fenerbahce hatte sich in der vergangenen Woche nach dem Verpassen der Champions League von José Mourinho getrennt und steht seither ohne Cheftrainer da.

Vertrag von Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart läuft bis 2028

Unabhängig davon, ob das Interesse des türkischen Vereins an Sebastian Hoeneß tatsächlich besteht, die Wechselwahrscheinlichkeit dürfte als äußert gering einzustufen sein. Erst im März hatte Hoeneß seinen Vertrag in Stuttgart bis 2028 verlängert.

Dass er nun nach zwei Bundesligaspielen vor einem Abgang stehen soll, gilt trotz kleinerer interner Spannungen nach dem Woltemade-Transfer als nahezu ausgeschlossen.

Gerüchte um Sebastian Hoeneß: Fenerbahce-Fans spekulieren

Das hält die Fenerbahce-Fans aber nicht davon ab, im Netz über eine mögliche Hoeneß-Verpflichtung zu spekulieren. Kommentare zu dem Thema fluten seit Beginn der Gerüchte am Dienstagabend die Plattform X; die allermeisten sind auf türkisch verfasst.

Nutzer schreiben übersetzt etwa: „Die beste Option für Fenerbahce ist Hoeneß.“ Oder: „Wenn es eine Chance gibt, holt ihn direkt.“

Andere Fragen schon beim Transferexperten Fabrizio Romano nach, und wollen wissen, was an den Gerüchten dran ist – ausgerechnet unter dem Post, in welchem der Transferexperte im März 2024 Hoeneß’ zwischenzeitliche Verlängerung beim VfB bis 2027 vermeldet hatte.

Viele Fans des türkischen Traditionsvereins scheinen Gefallen am Gedanken zu finden, Hoeneß könnte zu ihrem Klub wechseln. Teilweise haben sie den VfB-Trainer mittels Bildbearbeitung bereits in Fenerbahce-Vereinsbekleidung gesteckt.

Auch die deutschsprachige Fenerbahce-Community zeigt sich mitunter begeistert von dem Gedanken, Hoeneß könnte zu ihrem Verein wechseln.

Dieser englischsprachige Nutzer kann sich einen Wechsel von Hoeneß zu Fenerbahce ebenfalls gut vorstellen. Er schreibt übersetzt unter anderem: „Meiner Meinung nach könnte Fenerbahce einen deutschen Trainer gut gebrauchen. Und wenn Sebastian Hoeneß tatsächlich verfügbar ist, warum nicht?“

Hoeneß-Gerüchte: Nicht alle Fenerbahce-Fans sind angetan

Doch es gibt auch kritische Stimmen unter den Fenerbahce-Fans. Offenbar sind nicht alle angetan von dem Wechselgerücht. Teilweise heißt es, Fenerbahce habe mit ausländischen Trainern selten Erfolg gehabt. Viele wollen lieber Ismail Kartal an der Seitenlinie sehen, der für den türkischen Traditionsverein bereits als Spieler und Trainer tätig gewesen war.

Auch bezweifeln Fenerbahce-Fans die Stichhaltigkeit des Gerüchts. Ein Nutzer schreibt: „Die Fenerbahce-Medien haben jetzt warum auch immer Hoeneß ins Gespräch gebracht.“ Einige sehen einen „Hoeneß-Hype“.

Hoeneß zu Fenerbahce? TitToker sagt: „Bitte sofort holen!“

Auch auf TikTok ist das Gerücht ein Thema. Der TikToker und Fenerbahce-Fan „babasportnews“ stellt sich in einem Video die Frage, ob Sebastian Hoeneß den Schritt zu Fenerbahce überhaupt gehen möchte, und ob der türkische Verein ihn aus Stuttgart losgeeist bekommen könnte. Wenn die Möglichkeit besteht, so sagt er, dann: „Bitte sofort holen!“

Nicht zuletzt aufgrund von Hoeneß’ Vertrag beim VfB dürfte aber bezweifelt werden, dass diese Möglichkeit besteht.