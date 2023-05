1 Tim Walter empfängt mit dem VfB am Montag in der zweiten Liga den VfL Bochum. Foto: Baumann

Der Trainer Tim Walter vom VfB Stuttgart geht gelassen damit um, dass er mit seiner renitenten Art auch mal aneckt: „Wer mich kennt, der weiß: Ich stehe zu dem, was ich sage.“









Stuttgart - Dass Tim Walter nach seiner Schiedsrichter- und Videoschiedsrichter-Schelte gegen Erzgebirge Aue (0:0) vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aufgefordert wurde, sich zu erklären, ist seit Montag bekannt. Offen war dagegen bisher die Frage, ob der Trainer des VfB Stuttgart denn zusätzlich eine Stellungnahme bei seiner Gattin abgeben musste, die er in seiner Kritik („Ich hab gedacht, meine Frau pfeift heute, weil die pfeift auch immer für die, die die schönsten Trikots anhaben“) als Referenz herangezogen hatte? „Ich habe mit meiner Frau noch die gleiche harmonische Beziehung wie davor auch“, sagte der 43-Jährige nun dazu lächelnd. „Meine Frau kennt mich so gut und ich kenne sie so gut, dass unser Eheleben niemals darunter leiden würde.“