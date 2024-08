Trainer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß: „Es wird eine komplett andere Saison“

1 Sebastian Hoeneß steht mit dem VfB vor ebenso reizvollen wie herausfordernden Aufgaben. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Vor dem Ligastart äußert sich der Chefcoach des VfB Stuttgart zum Saisonziel, den größeren Herausforderungen im Vergleich zum Vorjahr – und sagt, in welchem Bereich er zuletzt dazugelernt hat.











Es geht wieder um Punkte. Nach sieben Wochen Vorbereitung steigt der VfB Stuttgart in die neue Spielzeit ein, die nicht zuletzt aufgrund der Teilnahme an der Champions League eine spezielle zu werden verspricht. Vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) spricht Trainer Sebastian Hoeneß über die Veränderungen in der Mannschaft, die anstehende Mehrfachbelastung – und seine Wunschgegner in der Königsklasse.