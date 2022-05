1 Pellegrino Matarazzo feuert seine Mannschaft an. Der Trainer will mit dem VfB Stuttgart am Sonntag beim FC Bayern München überraschen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Vor dem wichtigen Spiel beim FC Bayern München spricht Pellegrino Matarazzo davon, warum die Partien gegen den VfL Wolfsburg und Hertha BSC für den VfB Stuttgart schwieriger waren.















Link kopiert

Pellegrino Matarazzo will mit dem VfB Stuttgart endlich wieder überraschen. Das hat der Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligist zuletzt sehr deutlich seinen Spielern gesagt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Mit Blick auf das wichtige Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) wäre es für viele Anhänger sogar eine Sensation, wenn der VfB beim FC Bayern punkten oder gar gewinnen würde. Zu schwach waren die Leistungen des Tabellen-16. in den Partien zuvor gegen den VfL Wolfsburg (1:1) und Hertha BSC (0:2), um beim Meister in München bestehen zu können. Dennoch glaubt Matarazzo an sein Team und sagte weiter: „Ich glaube, Bayern ist einfacher zu spielen als Hertha oder Wolfsburg was den Druck anbetrifft. Man fährt als Underdog hin, hat das Gefühl, nichts verlieren zu können.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Der Lieblingsitaliener der VfB-Profis

Unter normalen Umständen mag diese Aussage zutreffen, für den VfB ist diesmal jedoch eine spezielle Situation: Es gilt, in den verbleibenden zwei Ligaspielen den Relegationsplatz gegenüber Arminia Bielefeld zu sichern. Zu verlieren haben die Stuttgarter am Ende demnach sehr viel, weil sie nach den Spielen in München und gegen den 1. FC Köln auf dem direkten Abstiegsrang landen könnten. Und mit der Außenseiterrolle ist das beim VfB in dieser Saison auch so eine Sache.

„Meistens haben wir unter solchen Voraussetzungen am besten performt. Als es nach den Rückständen gegen Gladbach oder Augsburg zum Beispiel nichts mehr zu verlieren gab, haben wir die Spiele gedreht. Da sind wir gut. In der Underdog-Rolle können wir aufgehen“, erklärte Matarazzo. Gegen die oberen Teams der Liga hat der VfB in dieser Saison aber bislang noch nichts gerissen, und in der Relegation wären die Stuttgarter gegen den Zweitligadritten sicher der Favorit – aber vielleicht gelingt es der Matarazzo-Elf ja schon vorher zu überraschen.