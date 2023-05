1 Der Fußball steht bei Bruno Labbadia, dem Trainer des VfB Stuttgart, im Mittelpunkt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Bruno Labbadia befindet sich im Tunnel. So nimmt ihn jeder wahr, der beim VfB Stuttgart mit dem Trainer zu tun hat. Fokussiert ist Labbadia – auf die Spieler und den Kampf gegen den Abstieg. Sein Blick geht dabei zwar nach links und rechts, aber vor Augen hat er nur ein Ziel: den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. „Ich denke nur daran, wie ich die Mannschaft vorbereite“, sagt der 56-Jährige vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05.