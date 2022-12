14 Bruno Labbadia (rechts) mit seinem Co-Trainer Eddy Sözer während seines ersten Trainings beim VfB. In unserer Bildergalerie blicken wir auf seine Amtszeit zwischen 2010 und 2013 zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Zwischen 2010 und 2013 erlebten der VfB und sein Trainer ein Wechselbad der Emotionen. Wir blicken auf zweieinhalb bewegte Jahre zurück.















Link kopiert

Fast auf den Tag genau vor zwölf Jahren stellte der VfB Stuttgart einen neuen Trainer vor. Sein Name: Bruno Labbadia. Jetzt übernimmt der gebürtige Darmstädter erneut als Chefcoach beim VfB und soll das Team in den verbleibenden 19 Saisonspielen vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahren.

Unsere Empfehlung für Sie Trainer des VfB Stuttgart Warum der VfB mit Bruno Labbadia einen Neustart wagt Ohne den Klassenverbleib ist alles nichts beim VfB Stuttgart – weshalb die Clubführung in der Trainerfrage auf einen alten Bekannten vertraut. Das birgt auch ein Risiko.

Während seiner ersten Amtszeit gelang das: Nach einer starken Rückrunde mit 30 Punkten stand im Mai 2011 am vorletzten Spieltag der Klassenverbleib fest. Es folgte in den nächsten beiden Jahren ein emotionales Wechselbad – unter anderem mit einem spektakulären Remis in Dortmund und einer inzwischen berühmt gewordenen Wutrede. In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf die erste Amtszeit Labbadias in Stuttgart. Viel Spaß beim Durchklicken.