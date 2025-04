Trainer des TSV Bernhausen: Harte Arbeit, lockerer Typ

1 Roko Agatic ist das Gesicht des Erfolgs beim Aufsteiger aus Bernhausen. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Über den Menschen und Erfolgstrainer Roko Agatic, der den TSV Bernhausen zu einem Topteam der Fußball-Landesliga geformt hat – und selbst einst gegen Ivica Olić kickte.











Als der TSV Bernhausen 2022 nach 35 Jahren in die Fußball-Landesliga zurückkehrte, ging es im Direktverfahren in die Bezirksliga zurück. Dann übernahm Roko Agatic den Trainerposten, und seitdem scheint es nur noch eine Richtung zu geben: nach oben. Erst der überraschende Meistertitel und schnelle Wiederaufstieg in der vergangenen Saison, nun in der Landesliga gar Platz drei. Dieses Mal, keine Frage, ist der Filderclub gekommen, um zu bleiben. Im Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen den TSGV Waldstetten, geht er als Favorit ins Spiel. Aber wer ist eigentlich der Mann, der hinter dem Erfolg steckt, jener Agatic?