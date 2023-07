1 Schon kurz nach der skandalösen Szene nimmt Christian Streich (re.) Sünder David Abraham in den Arm. Foto: AFP/Patrick Seeger

Abwehrspieler David Abraham von Eintracht Frankfurt hat Christian Streich brutal umgerempelt. Dennoch war der Trainer des SC Freiburg schnell versöhnlich. Aus gutem Grund.









Freiburg - Wenn Christian Streich etwas möglichst präzise schildern will, gelingt ihm das im heimischen Dialekt am besten. In einer Pressekonferenz rutscht ihm dann schon mal ein „Dubbel“ heraus, was man mit „Depp“ nicht wirklich gut und mit „unbedarfter Mensch“ auch nicht viel besser übersetzen kann. Eigentlich war es also nicht verwunderlich, dass Freiburgs Trainer nach dem 1:0-Sieg seiner Elf die Attacke von Frankfurts David Abraham auf Alemannisch wiedergab.