Trainer des SC Freiburg: Julian Schuster über Christian Streich, den VfB – und seinen unüblichen Karrierestart

1 Engagiert an der Seitenlinie: Julian Schuster hat seit diesem Sommer beim SC Freiburg das sportliche Sagen. Foto: imago/osnapix//Titgemeyer

Der neue Freiburger Cheftrainer spricht über das wöchentliche Fußballschauen mit seinem Vorgänger, die Ziele für die neue Saison – und erzählt, wie er 2005 beim VfB die Verantwortlichen von seiner Verpflichtung überzeugte.











Link kopiert



Beim SC Freiburg hat eine neue Zeitrechnung begonnen: Nach mehr als zwölf Jahren unter der Ägide von Christian Streich steht Julian Schuster an der Seitenlinie in der Verantwortung. Vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) spricht der neue Cheftrainer über das Erbe seines Vorgängers, die Besonderheiten des Standorts im Breisgau – und seine Anfänge in Bad Cannstatt.