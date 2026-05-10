1 Ex-Bundestrainer Hansi Flick trauert um seinen gestorbenen Vater (Archivfoto). Foto: Manu Fernandez/AP/dpa/Manu Fernandez

Der Vater von Hansi Flick ist gestorben. Der FC Barcelona zeigt Mitgefühl – und spanische Medien wollen wissen, ob Flick beim Clásico auf der Bank sitzt oder nicht.











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Ex-Bundestrainer Hansi Flick trauert um seinen gestorbenen Vater. Das teilte der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Clásico gegen Real Madrid mit. „Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, schrieb der Verein auf X.